KOBİA на встрече с руководством Wolt Azerbaijan

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики состоялась встреча с руководством компании ООО Wolt Azerbaijan.

На встрече состоялся обмен мнениями по поводу ситуации, сложившейся в компании за последние несколько дней, были заслушаны мнения руководства компании по этому вопросу.

Было отмечено, что в соответствии с мандатом KOBIA всегда находится рядом с предпринимателями и оказывает поддержку субъектам бизнеса в рамках своих полномочий для защиты их законных интересов.

Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией KOBIA готова поддержать защиту законных интересов компании, урегулирование сложившейся ситуации: "В то же время вниманию руководства компании были доведены вопросы защиты прав и здоровья потребителей, обеспечения интересов лиц, участвующих в доставке продуктов питания".