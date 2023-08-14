Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2023 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

С 1 по 30 октября 2023 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 закона Азербайджана «О военной обязанности и военной службе».