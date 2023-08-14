Казахстан строит на границе с Россией 20 погранзастав

Казахстан в рамках нацпроекта «Безопасная страна» ведет строительство 20 пограничных застав на границе с Россией. Об этом заявил первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев.

По его словам, всего проект предполагает строительство 50 комплексов пограничных застав. Также на южных границах республики строят три модульных заставы. Ахметкалиев уточнил, что за последние пять лет на юго-западе страны ввели в эксплуатацию 15 погранзастав модульного типа.

Сейчас по периметру Казахстана находится 101 пункт пропуска. Из них на границе с Китаем функционируют 7, с Кыргызстаном — 8, с Узбекистаном — 11, с Туркменистаном — 2, с Россией — 51. Также есть 3 морских и 19 авиационных пунктов пропуска.