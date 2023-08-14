Облава на азербайджанскую овощебазу в Петербурге: мигрантов отправляют в военкоматы

В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд, в ходе которого выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Как передают российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города.

Полиция сообщила, что «дополнила новой опцией» миграционные рейды: полицейские «встречают» и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян» об обязанности воинской службы.

«Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Софийскую овощебазу в Санкт-Петербурге в основном контролируют азербайджанцы. Плодоовощная база является крупнейшей на территории Северо-Западного региона. Она состоит из 33 корпусов общей площадью 97 тыс. кв. м и рассчитана на хранение и реализацию около 60 тыс. тонн продукции в год.