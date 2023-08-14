Дочь экс-главы Сената Франции разбилась на самолете

Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете. Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта.

Самолет Robin DR400, которым управлял Леклер, во вторник утром вылетел из коммуны Луден в регионе Новая Аквитания на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на Атлантическом побережье.

Как сообщила прокуратура горда Сен-Назер, самолет исчез с радаров, никаких сообщений о трудностях при полете от экипажа не поступало.

Поисковая команда в каналах Луары обнаружила обломки фюзеляжа. По информации источника, близкого к расследованию, были найдены тела двух пассажиров и фрагменты, указывающие на присутствие третьего пассажира на борту самолета.