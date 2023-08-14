Жара в Азербайджане пойдет на спад
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 30-40%.
Завтра в районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах периодически возможны дожди и грозы, кратковременные ливни, град. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 21-25°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.