Турция: Швеция не выдала ни одного террориста

Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов Турции на выдачу террористов. Как передает TRT Haber, об этом сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ. Девять запросов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь - террористической организации ФЕТО, пять - членов других организаций. Три запроса получили отказ по причине смерти фигурантов или подобных обстоятельств. Три запроса - в ожидании ответа. Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам», - сказал министр.

Тунч напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью НАТО и партнером Турции в альянсе. «В повестке дня нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все нюансы. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов. Но движения в этом вопросе нет», — сказал министр.

Он добавил, что с июня в Швеции начал действовать новый закон по борьбе с терроризмом.

«Конечно, формулировки в таких законах обычно достаточно широкие. Поэтому-то и важно, как он реализуется на практике. Плюс к вопросу выдачи террористов есть проблема инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции. Мы ожидаем, что такое будет пресекаться», — заявил Тунч.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне ряда акций сожжения Корана в Стокгольме. Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности, в Дании и Швеции, акции осквернения Корана. Как ожидается, турецкие законодатели смогут обсудить заявку Стокгольма в НАТО в октябре, когда парламент возобновит работу после каникул.