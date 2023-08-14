Заявление МИД Азербайджана

МИД Азербайджана опубликовал заявление по поводу сегодняшнего инцидента с попыткой проникновения диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на территорию Азербайджана.

«Как говорится в информации Минобороны Азербайджана, 16 августа разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионной операции, но эта очередная провокация Армении была предотвращена, а член диверсионной группы задержан.

Расцениваем и решительно осуждаем продолжение Арменией военных провокаций в день заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе как продолжение политики манипулирования.

Призываем Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и выполнять взятые на себя обязательства, а не продолжать попытки сбить с толку международное сообщество.

Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.