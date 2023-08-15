Министры здравоохранения Организации тюркских государств соберутся в Шуше

В Самарканде на заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) принят итоговый документ - Совместная декларация.

В документе отражены такие направления сотрудничества, как разработка Правил фармакопеи тюркоязычных стран, подготовка совместного проекта Плана действий по оказанию гуманитарной и медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, а также по борьбе с инфекционными заболеваниями. Помимо этого, предусмотрено рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования, взаимное признание дипломов, выданных в области медицины государствами-членами Организации. Кроме того, Декларация поспособствует созданию общей сети в сфере оздоровительного туризма с участием государств-членов и наблюдателей ОТГ, созданию Единого медицинского информационного словаря и др.

Также в Декларацию включен ряд предложений относительно места проведения очередного заседания министров здравоохранения Организации тюркских государств. Генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев объявил, что согласно Самаркандской декларации, очередное заседание министров здравоохранения Организации состоится в Азербайджане, в городе Шуша. Кубанычбек Омуралиев отметил, что город Шуша объявлен Культурной столицей тюркского мира 2023 года. Генеральный директор ОТГ также выразил уверенность в том, что мероприятие, которое пройдет в городе Шуша, будет организовано на высоком уровне.