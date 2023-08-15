Хочешь стать россиянином? Иди в военкомат

Получение российского паспорта мужчинами-мигрантами нужно объединить с постановкой их на воинский учет. Как передают российские СМИ, об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно. И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет», — сказал он на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Фадеев напомнил, что на воинский учет должны вставать не только военнообязанные, а все мужчины, в том числе с проблемами со здоровьем и освобожденные от военной службы.

«Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают, мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов», - заявил Фадеев.

Он также отметил необходимость в содействии максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство.