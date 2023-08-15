Леонид Швец, автор haqqin.az 15:41

Россия Владимира Путина по праву может считаться новатором в методах ведения борьбы на внешней и внутренней арене. Хотя новация заключается в возвращении к использованию классических, традиционных для прошлых столетий приемов убийства, частного или группового, если речь идет о войне. В XXI веке, когда цена человеческой жизни стала намного выше, это выглядит особенно дико. Но в Кремле, очевидно, считают особенной силой собственную готовность не сковывать себя рамками абстрактного гуманизма. На весь мир прогремели случаи отравления политических противников режима: бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко (2006 год), покушение на бывшего старшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (2018 год), на Алексея Навального (2020 год) и Владимира Кара-Мурзу (2015 и 2017 гг.). Мало кто сомневается, что смерть журналиста Юрия Щекочихина в 2003 году также была связана с применением яда. Перед президентскими выборами в Украине в 2004 году был отравлен «оранжевый» кандидат Виктор Ющенко.

Было бы наивно считать, что с началом большой войны с Украиной и в ее лице со всем Западом Московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии и его филиал в городе Шиханы Саратовской области - Государственный институт технологии органического синтеза почему-то прекратят свою работу по разработке новых ядов, которые используются оперативными работниками спецслужб. И все же новая информация о подвигах российских агентов на стезе борьбы с врагами Родины поражает. Похоже, в зону повышенного внимания отравителей попали молодые женщины – оппозиционные активистки и журналистки. Большое расследование на эту тему выложил сайт расследовательской журналистики The Insider, а одна из жертв, Елена Костюченко, опубликовала свою историю отдельно, на сайте «Медуза», сотрудником которого она является. Елена Костюченко, по неоднократно выражавшемуся мнению коллег, является лучшей в России журналисткой, специализирующейся на больших репортажах-расследованиях. Раньше она работала в «Новой газете», больше десяти сотрудников которой в разное время погибли или пережили покушение. Когда Елена в 2022 году после серии материалов из воюющей Украины запланировала репортаж из оккупированного Мариуполя, ее по нескольким каналам предупредили о том, что она «заказана», и из этой командировки живая не вернется.

В октябре прошлого года журналистка находилась в Германии, когда она зафиксировала резкое ухудшение здоровья. Она не связала это с возможным отравлением, а врачи поначалу заподозрили ковид. Однако и симптомы, и анализы указывают на попадание в организм хлорорганических соединений, скорее всего, через пищу. Костюченко довольно поздно, два с половиной месяца спустя, прошла токсикологическую экспертизу, что не позволило выявить конкретное вещество, но она довольно подробно описала все трансформации, происходившие с организмом, и факт отравления можно считать установленным. Симптомы отравления были у Наталии Арно — президента Фонда «Свободная Россия». Помимо поддержки антирежимных активистов и журналистов, Фонд участвует в разработке персональных санкций в отношении путинской верхушки. В мае 2003 года, будучи в Праге, Наталия обнаружила, что кто-то был в ее номере отеля, но решила, что это горничная. Ночью ей стало плохо. Очень болел язык и зубы, что указывает, по-видимому, что яд был нанесен на зубную щетку. На следующий день она улетела в Вашингтон, где провела токсикологическую экспертизу, которая показала отравление нейротоксичным веществом. Переехавшая в октябре прошлого года из Москвы в Тбилиси журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян, также проживавшая в гостинице, почувствовала себя плохо, симптомы практически те же, что и у Костюченко. Токсикологическую экспертизу она тоже сделала значительно позже, уже в Берлине.