Дания попросит Китай повлиять на Россию

Пекин должен занять более жесткую позицию по конфликту в Украине, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по прибытии в Китай с трехдневным визитом.

«Нам нужно, чтобы Китай ужесточил свою позицию, - отметил глава датского МИД. – (Президент России Владимир) Путин не слушает европейских лидеров, но он точно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу привести доводы за то, чтобы Китай что-то сказал», - сказал Расмуссен.