Сколько заплатили за азербайджанские фрукты и овощи

В январе-июле 2023 года Азербайджан экспортировал 396 931 т. фруктов и овощей стоимостью 400 млн 118 тыс. долларов, такие данные приводит Государственный таможенный комитет.

В годовом сравнении стоимость экспортированных фруктов и овощей увеличилась на 23 млн 170 тыс. долларов, или на 6,1%, объем – на 46 тыс. 527 тонн, или на 13,3%.

Удельный вес фруктов и овощей в общем экспорте Азербайджана за первые 7 месяцев нынешнего года составил 1,93%, а в ненефтяном экспорте – 19,94%.