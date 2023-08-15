Новые штрафы для политических партий

Установлены новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях. Решение нашло отражение в поправке в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденной указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно указу, установлен штраф за деятельность политической партии без государственной регистрации. Так, за деятельность политической партии без государственной регистрации физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов.

За создание или деятельность на территории Азербайджана политических партий иностранных государств, а также их подразделений и организаций физических лиц будут штрафовать на сумму от 700 до 1000 манатов, должностных лиц – на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридических лиц – на сумму от 6000 до 8000 манатов.

В период приостановления деятельности политической партии или в случае ликвидации ее государственной регистрации ей запрещается функционировать в любой форме, за исключением действий, определенных законом «О политических партиях». За выступление партийных органов (структурных учреждений и членов партии) от имени политической партии, проведение собраний, осуществление финансовых операций либо за участие в организации незаконной деятельности или работе партии физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица – на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица – на сумму от 6000 до 8000 манатов.

За совершение любых действий, связанных с деятельностью партии, в том числе за принятие решений или подписание документов органами (структурными учреждениями) политической партии, срок полномочий которых истек, на физических лиц будет наложен штраф в размере от 700 до 1000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за указанные правонарушения, физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.

Кроме этого, согласно указу, будут оштрафованы политические партии, открывшие любые счета за пределами Азербайджана.

Таким образом, за открытие любых счетов (включая все виды финансовых организаций) за пределами Азербайджанской Республики должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица – на сумму от 4000 до 5000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за это правонарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.

Также согласно закону, за получение политической партией денежных средств от субъектов, запрещенных законом «О политических партиях», как в наличной форме (без перечисления на банковский счет), так и в иностранной валюте должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, а юридические лица – на сумму от 6000 до 8000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за это правонарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.