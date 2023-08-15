Представитель ОБСЕ отправится на Лачинскую дорогу

Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика на Лачинскую дорогу. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Османи принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшихся на прошлой неделе.

Напомним, Анджей Каспршик занимает должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ с 1 января 1997 года.