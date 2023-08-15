Посол РФ в Турции: Россия ищет альтернативные пути поставки зерна

Россия активно изучает альтернативы черноморской инициативы. Об этом в интервью турецкому агентству IHA сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Посол заявил, что черноморская инициатива отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии. По его словам, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с партнерами.

Он также отметил, что «именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности», а «после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы».

Посол напомнил озвученные ранее Владимиром Путиным условия по возвращению в сделку, повторив, что для этого должны быть выполнены «законные требования по беспрепятственному доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок».

Ерхов добавил, что Россия «всегда готова к общению с турецкими партнерами, в том числе по данному вопросу».

Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.