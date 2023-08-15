Пожары в лесных районах Азербайджана

В Джалилабадском лесничестве Джалилабадского района и лесничестве №5 Бейлаганского района произошли пожары. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Глава Службы развития лесов Джаббар Гарибов сообщил, что в связи с инцидентом на территорию были привлечены региональные управления Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов, другие местные органы министерства, сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и жители села. Для тушения пожара использовались все возможные средства, в том числе ручной труд.

«В результате интенсивных мер огонь был локализован и предотвращено его распространение на другие районы», – сказал Гарибов.