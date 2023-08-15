Необычный ответ главы парламента Чечни на вопрос журналиста

Сегодня СМИ сообщили о том, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в мае 2023 года в Волгограде сжег Коран.

«Инцидент случился после визита к Журавелю самого Рамзана Кадырова. После его беседы с Журавелем Кадыров-младший специально задержался в следственном изоляторе и, оказавшись наедине с подсудимым, устроил самосуд, нанеся ему побои, степень тяжести которых пока остается неясной», - говорилось в публикации.

Сегодня спикер парламента Чечни Магомед Даудов на просьбу журналиста телеканала RTVI прокомментировать этот инцидент сказал следующее: «Ахмат сила, Аллаху акбар!»