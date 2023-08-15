ФСБ взялась за выходцев из Центральной Азии: заставляют встать на воинский учет

Сотрудники УФСБ по Чувашии вместе с коллегами из УФСБ России по Центральному военному округу и работниками военного комиссариата Чувашии выявили в Чебоксарах и Новочебоксарске около десяти не вставших на воинский учет недавно получивших российское гражданство выходцев из стран Центральной Азии. Об этом пишет «Коммерсант».

«После получения российского гражданства граждане обязаны были в двухнедельный срок встать на воинский учет, однако они эту обязанность проигнорировали. Неаккуратных граждан доставили в городские военкоматы для постановки на воинский учет, против них были возбуждены административные дела по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), по которым они наказаны штрафом»,— рассказали изданию в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Ранее в среду, 16 августа, в Санкт-Петербурге полиция провела рейд на Софийской овощебазе. Там силовики обнаружили около 100 не вставших на воинский учет мигрантов с российскими паспортами. Их доставили в военкоматы. В полиции такие действие назвали «новой опцией» по проверке соблюдения миграционного законодательства.