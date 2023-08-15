Невероятный успех Ниджата Абасова: он в полуфинале Кубка мира!

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку проходят ответные партии четвертьфиналов.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов после вчерашней ничьи черными фигурами с индусом Сантошем Гуджрати Видитом сегодня одержал победу белыми. Партия завершилась на 44-м ходу.

Ниджат Абасов – главная сенсация нынешнего турнира. Он пробился в полуфинал Кубка мира. Лучшего результата на этом соревновании добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться лишь до четвертьфинала.

В полуфинале Абасов сыграет с победителем пары Доммараджу Гукеш – Магнус Карлсен. Вчера норвежец одержал победу. Сегодня партия продолжается.

Напомним, ранее Ниджат Абасов поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера и Салеха Салема из ОАЭ.