Минобороны Азербайджана о распространенных Арменией видеокадрах

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало видеокадры, распространенные Министерством обороны Армении.

По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковника Анара Эйвазова, видеокадры, распространенные Минобороны Армении с целью сокрытия неудачной провокации, в том числе автомобильной техники, не имеют ничего общего с произошедшим ранее инцидентом.

«Задержанный подразделениями азербайджанской армии армянский диверсант был немедленно эвакуирован в близлежащий военно-медицинский пункт на автомобиле УАЗ-390945 с помощью наших военнослужащих. Распространяя подобную дезинформацию, армянская сторона пытается замаскировать свои грязные поступки и тем самым сформировать у общественности ошибочное мнение», - подчеркнул Эйвазов.