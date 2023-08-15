МИД Азербайджана ответил главе ОБСЕ

Ежедневно через ППП «Лачин» в обоих направлениях проходят десятки армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя визит в регион личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Соответствующая запись опубликована Гаджизаде в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, в Азербайджане, как и в любой другой стране, четко регулируется процесс перехода через границу. Понятие «свободный проезд» нигде не предусмотрено».

«Что касается поставок в регион в больших количествах, то Азербайджан предоставил для этих целей дорогу Агдам - Ханкенди, которой можно было бы пользоваться, если бы армяне не нарушили соглашение 10 дней назад», - говорится в публикации Гаджизаде.

Отметим, что действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на своей странице в X заявил, что дал поручение своему личному представителю Анджею Каспршику отправиться в Лачинский район для ознакомления с ситуацией на месте. Османи также призвал обеспечить «свободный проезд» по Лачинской дороге, в то же время он подчеркнул важность открытия и других маршрутов.