Армянская диверсия на границе. Генпрокуратура возбудила дело

В сообщении ведомства говорится, что в Следственном управлении Генеральной прокуратуры проведено расследование по факту нарушения 16 августа государственной границы Азербайджанской Республики диверсионной группой ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей по территории Кельбаджарского района.

«В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований и группа лиц, вступивших в сговор с ними, незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим N-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кельбаджарского района Азербайджана, угрожая применить против них силу и совершить теракт.

Военнослужащими ВС Азербайджана был задержан член диверсионной группы, у него были изъяты оружие и боеприпасы.

По указанным фактам в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Азербайджана: 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору). Проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генпрокуратуры.

Следственная группа, созданная по уголовному делу, проводит необходимые следственные мероприятия. Будет обеспечено предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования», - говорится в сообщении.