Армения нагнетает ситуацию. Перестрелка на границе новое заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле Вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 16 августа в 17:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирали Девелинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
В Минобороны указали, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.