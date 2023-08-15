Ибрагимов убил жену и сдался полиции

В прокуратуру Сальянского района поступила информация о том, что 16 августа примерно в 15:00 Гюнель Ибрагимова (1998 г.р.) умерла от ножевых ранений.

Согласно сообщению прокуратуры Сальянского района, во время предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в ходе семейного конфликта Гараш Ибрагимов (1993 г.р.) убил свою супругу Г.Ибрагимову, нанеся ей ножевые ранения.

После содеянного Г.Ибрагимов добровольно сдался полиции. В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, проводится предварительное следствие.