ВСУ признают: ситуация на фронте усложнилась

О каких именно решениях идет речь, он не уточнил.

Сырский написал в телеграме, что «в связи с усложнением обстановки на Купянском направлении» он большую часть дня работал в частях, которые обороняются на подступах к городу.

«Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а позже и захват Купянска», — пишет Сырский.

По его словам, на Лиманском направлении (соседнем с Купянским) армия РФ осуществляет перегруппировку и заменяет части, которые утратили боеспособность в связи с потерями.

О ситуации в районе Бахмута, где ВСУ пытаются взять город в окружение, Сырский пишет, что она «сложная, но контролируемая», и украинские военные продолжают двигаться вперед, несмотря на контратаки и интенсивные обстрелы противника.

Под Купянском россиянам удалось пройти несколько километров, однако они пока не смогли приблизиться к этому стратегически важному населенному пункту в Харьковской области, отмечает BBC. Западные эксперты предполагали, что основная цель наступления армии РФ под Купянском — отвлечь силы украинских войск, идущих вперед на юге Донецкой области и в Запорожье.