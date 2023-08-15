Умер генерал Жидко. Он командовал российской армией в Украине

Генерал-полковник Геннадий Жидко, экс-командующий Восточного военного округа, бывший замминистра обороны РФ, скончался на 58-м году жизни «после продолжительной болезни в Москве», передает The Moscow Times.

Выпускник Ташкентского высшего танкового командного училища, в прошлом начальник штаба группировки ВС РФ в Сирии, Жидко в мае 2022 года возглавил российскую армию в Украине.

Жидко, как писали Сonflict Intelligence Team и американский Институт изучения войны (ISW), сменил генерала Александра Дворникова, который возглавлял российскую группировку с апреля, когда войска РФ были вынуждены отступить из-под Киева.

После прихода Жидко, а именно в августе 2022 года, была сдана почти вся Харьковская область, и осложнилась обстановка в Херсоне, который российские войска были вынуждены оставить в ноябре.

В октябре стало известно об увольнении Жидко. На смену ему пришел генерал Сергей Суровикин.