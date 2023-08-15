Представитель НАТО отказался от своих слов об уступке Украиной территорий

Накануне во время публичной дискуссии в Норвегии Йенссен допустил, что Украина может стать членом альянса в обмен на «отказ» от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев. Эти слова вызвали резкую реакцию украинского МИД, представитель которого Олег Николенко назвал подобные утверждения неприемлемыми.

Глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои предыдущие заявления о том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на отказ от некоторых своих территорий. Об этом информирует BBC.

«Мое заявление об этой войне было сделано в рамках более общей дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был выражаться подобным образом. Это была ошибка», — сказал Йенссен в интервью норвежскому изданию VG.

Представители НАТО также заявили Украинской службе «Радио Свобода», что слова Йенссена — это ошибка.

В новом интервью VG глава аппарата генсека НАТО объяснил контекст, в котором были сделаны его заявления о возможных уступках Украины. «Если, и я хочу подчеркнуть, если мы достигнем момента, когда можно вести переговоры, военная ситуация на фронте, территория, вопрос, кто что контролирует, будет безусловно главным. И он будет иметь решающее значение для возможного исхода этой войны, — сказал чиновник. — Именно по этой причине нам невероятно важно поддерживать украинцев и предоставлять им все необходимое».