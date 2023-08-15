Главный тренер «Нефтчи» предупреждает «Бешикташ»: «Будьте внимательнее!»

В Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк» состоялась пресс-конференция главного тренера «Нефтчи» Адриана Муту и футболиста Юри Матиаса, предваряющая завтрашний ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с турецким «Бешикташем», передает корреспондент haqqin.az из Турции.

«Приятно играть в Лиге конференций против такого соперника, - говорит Муту. - Да, мы проиграли в первой игре, но постараемся отыграться в Стамбуле.

Когда «Бешикташ» стал нашим соперником, на нас уже никто особо не рассчитывал. Но в футболе возможно все. Завтра мы выложимся полностью и сделаем все, что в наших силах. Мы с большим уважением относимся к нашим болельщикам и цветам нашей формы.

Больших изменений в составе не будет. У нас нехватка игроков, ожидаются трансферы. У нас сейчас тяжелый график игр. Постараемся с честью выйти из этой ситуации.

В пятницу возвращаемся в Баку и будем готовиться к матчу с «Сабахом». Если, конечно, эту игру не перенесут.

Естественно, я хотел бы увидеть завтра то, что мы показали во втором тайме первого матча с «Бешикташем». Постараемся завтра сыграть в своей манере.

У нас не так много игроков, поэтому легко предсказать наш состав. У «Бешикташа» большая обойма. Надеюсь, что и у нас будет что-то подобное.

У нас много молодых игроков. Нам надо отыграть два мяча, а для этого нужны более опытные футболисты. Легко не будет, но мы постараемся сыграть на максимуме.

Такие ситуации были в моей карьере. Нужно исправлять ошибки, допущенные в первой игре. Надеюсь, что получится.

Во втором тайме первого матча мы показали, что можем играть в футбол. Нам терять нечего, поэтому «Бешикташу» стоит быть внимательнее».

Центральный защитник Юри Матиас сказал следующее:

«Нас ждет тяжелый матч. Но в футболе нет ничего невозможного. Попытаемся отыграть два мяча. В первой игре мы пропускали из-за общих командных ошибок. При этом у нас было немало моментов, чтобы забить. Знаем, что ошибались, и это предопределило исход матча. Завтра постараемся не допускать таких ошибок».