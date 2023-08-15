Зачем наблюдатели ЕС продвинулись к боевым постам армянской армии? наш комментарий
Накануне, а именно 15 августа, вокруг пограничной миссии Евросоюза в Армении разгорелся скандал. Армянское Министерство обороны обнародовало информацию о том, что наблюдатели ЕС и их машины были обстреляны с боевых позиций азербайджанской армии. Минобороны Азербайджана сразу же опровергло эту информацию: ничего подобного не происходило. Впоследствии и сама миссия подтвердила неточность этого сообщения, заявив, что никаких выстрелов произведено не было.
Но история на этом не закончилась. СМИ и социальные сети распространили видео, на котором один из наблюдателей Евросоюза говорит, что по нему и его коллегам «был открыт огонь». После этого ролика было опубликовано заявление миссии ЕС уже иного содержания. Сообщалось, что наблюдатели ЕС действительно «засвидетельствовали стрельбу с другой стороны».
Другими словами, было подтверждено, что целью атаки были не наблюдатели; последние просто оказались свидетелями «агрессии». Тем не менее, видео, запущенное армянской стороной для «нейтрализации» предыдущего заявления европейских наблюдателей, выявило любопытный момент: получается, что члены миссии стояли непосредственно на боевой позиции армянской армии!
Всем известно, что армянская сторона пытается вести широкомасштабную информационную кампанию против Азербайджана в связи с ситуацией вокруг дороги Лачин - Ханкенди. Также Ереван нагнетает напряженность как на границе, так и на азербайджанских территориях, входящих в зону ответственности российских миротворческих сил. Практически каждый день Министерство обороны Азербайджана распространяет видеокадры, запечатлевшие деятельность незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российских миротворческих сил. Кроме того, армяне периодически обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
В ответ на подобные провокации армянской стороны азербайджанская армия может не только открыть ответный огонь по позициям противника, но и применить более тяжелое вооружение.
Однако в европейских наблюдателей никто, конечно же, стрелять не собирается. Возникает вопрос: кто будет нести ответственность за ранение «гражданского» лица из ЕС, стоящего на боевой позиции? Естественно, армянская сторона и миссия ЕС одновременно! Так на каком основании европейские наблюдатели, пребывающие в регионе по односторонней инициативе Армении, стоят прямо на боевой позиции? Разве они не должны выполнять свою миссию на более безопасном расстоянии?
Ранее существовала практика, на основании которой наблюдателей вывозили вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта для слежения за режимом прекращения огня. Речь идет о миссии спецпредставителя председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и его полевых помощников. Однако эта миссия основывалась на мандате ОБСЕ и проводила наблюдения с согласия обеих сторон. Нынешняя же пограничная миссия Европейского союза в Армении не согласована с Азербайджаном, и потому Баку не обязан предоставлять гарантии безопасности для «отчаянных» членов этой группы.
Отметим, ранее европейская миссия заявляла, что азербайджанская сторона информируется перед проведением очередного мониторинга на границе. Однако представляется сомнительным, чтобы кто-то в Баку пообещал абсолютную защищенность для членов европейской группы, находящихся на боевых позициях.