Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:35

Накануне, а именно 15 августа, вокруг пограничной миссии Евросоюза в Армении разгорелся скандал. Армянское Министерство обороны обнародовало информацию о том, что наблюдатели ЕС и их машины были обстреляны с боевых позиций азербайджанской армии. Минобороны Азербайджана сразу же опровергло эту информацию: ничего подобного не происходило. Впоследствии и сама миссия подтвердила неточность этого сообщения, заявив, что никаких выстрелов произведено не было.

Но история на этом не закончилась. СМИ и социальные сети распространили видео, на котором один из наблюдателей Евросоюза говорит, что по нему и его коллегам «был открыт огонь». После этого ролика было опубликовано заявление миссии ЕС уже иного содержания. Сообщалось, что наблюдатели ЕС действительно «засвидетельствовали стрельбу с другой стороны». Другими словами, было подтверждено, что целью атаки были не наблюдатели; последние просто оказались свидетелями «агрессии». Тем не менее, видео, запущенное армянской стороной для «нейтрализации» предыдущего заявления европейских наблюдателей, выявило любопытный момент: получается, что члены миссии стояли непосредственно на боевой позиции армянской армии!

Всем известно, что армянская сторона пытается вести широкомасштабную информационную кампанию против Азербайджана в связи с ситуацией вокруг дороги Лачин - Ханкенди. Также Ереван нагнетает напряженность как на границе, так и на азербайджанских территориях, входящих в зону ответственности российских миротворческих сил. Практически каждый день Министерство обороны Азербайджана распространяет видеокадры, запечатлевшие деятельность незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российских миротворческих сил. Кроме того, армяне периодически обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В ответ на подобные провокации армянской стороны азербайджанская армия может не только открыть ответный огонь по позициям противника, но и применить более тяжелое вооружение. Однако в европейских наблюдателей никто, конечно же, стрелять не собирается. Возникает вопрос: кто будет нести ответственность за ранение «гражданского» лица из ЕС, стоящего на боевой позиции? Естественно, армянская сторона и миссия ЕС одновременно! Так на каком основании европейские наблюдатели, пребывающие в регионе по односторонней инициативе Армении, стоят прямо на боевой позиции? Разве они не должны выполнять свою миссию на более безопасном расстоянии?