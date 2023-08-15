Азербайджанская диаспора обратилась в ООН

Пять координационных советов, функционирующих за рубежом, и азербайджанские диаспорские организации в 38 странах обратились к международной общественности в связи со сложившейся в регионе Южного Кавказа ситуацией и поддержкой мирных усилий Азербайджана.

В заявлении, адресованном ООН и другим международным организациям, уделяется внимание актуальным проблемам, остающимся после войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что реваншистские силы в Армении и армянская диаспора в мире осложняют вопрос достижения устойчивого мира в регионе.

Eще раз напомнив о том, что Армения учинила чудовищные разрушения и экологический террор на азербайджанских землях, которые в течение 30 лет удерживала под оккупацией, что в результате мин, заложенных армянскими вооруженными силами, на сегодняшний день погибли и пострадали более 300 невинных гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, диаспорские организации заявили, что несмотря на необоснованные претензии армянской стороны все коммуникации с Карабахом открыты.

Подчеркивается, что единственное требование Азербайджана заключается в сохранении суверенитета на своих территориях, в том числе над транспортными коммуникациями, что данное требование полностью соответствует нормам международного права, отмечается, что Азербайджан, осуществляющий широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции в Карабахском регионе, не заинтересован в столкновениях и новых конфликтах: «Мы очень хотим мира, это наша твердая позиция».

Диаспорские организации призвали международную общественность к содействию организации конструктивного диалога, а не обострению отношений между двумя странами: «Мы можем надеяться на достижение устойчивого мира, в котором очень нуждается наш регион, лишь благодаря взаимопониманию, сотрудничеству и взаимному уважению».