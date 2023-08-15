В России умер еще один генерал

В Рязанской области умер осужденный за взяточничество экс-глава службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны России генерал Геннадий Лопырев, сообщили российские СМИ со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Виктора Боборыкина.

По информации общественника, Геннадий Лопырев скончался в Рязанской областной клинической больнице, куда он был доставлен из колонии в связи с ухудшением состояния здоровья. Как пояснил Боборыкин, причиной смерти генерала ФСО стала болезнь, какая — не уточняется.

Генерала ФСО Геннадия Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. По данным следствия, Лопырев обещал за 6,27 млн руб. общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ. При обыске, как писал Интерфакс, у него нашли около 1 млрд рублей. В ноябре 2017 года высокопоставленный силовик был приговорен судом к десяти годам колонии и штрафу в размере 150 млн руб.