Германский ученый об однобокой позиции в отношении Карабаха

Авторы утверждают, что «Азербайджан уже месяц подвергает население Нагорного Карабаха настоящему голоду». По их словам, местным армянам даже не на что кормить домашних питомцев. В статье утверждается, что «Азербайджан перекрыл единственный газопровод в Нагорный Карабах ». Используются такие термины как «геноцид» и этническая чистка — на основе разговоров с местными жителями.

Немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал 10 августа статью под названием «Забытый миром: Нагорный Карабах ». Статья, содержащая непроверенную информацию, неверную терминологию, безосновательные и несправедливые обвинения в адрес Азербайджана и его руководства, написана в одностороннем порядке с позиции Армении и армянских сепаратистов.

Гесс пишет, что употребление слова «Нагорно-Карабахский анклав» в самом первом предложении статьи раскрывает позицию, с которой написана статья: «Карабах — территория Азербайджанского государства со всеми его частями, включая горную часть. Как можно называть анклавом территорию, которую даже Армения, спонсор так называемой организации армянских сепаратистов, никогда не принимала в качестве анклава?! Неизвестно, из какого источника была взята легенда «Нагорно-Карабахский анклав». Но его используют все ведущие СМИ Германии, в том числе и Der Spiegel.

«За 4 года в ведущих немецких СМИ не было опубликовано практически ни одной статьи, в которой наряду с позицией армян и даже сепаратистов упоминалась бы позиция Баку. Если бы авторы хоть на несколько минут заглянули в социальные сети, то увидели бы, как азербайджанцы теряли свое имущество и здоровье в результате агрессии и оккупации Армении. После 30 лет изгнания вернувшиеся в частично освобожденный в результате 44-дневной войны Карабах сталкиваются с печальными остатками разрушительной деятельности армянских агрессоров», - пишет ученый.

Ученый напомнил авторам демографическую статистику 1989 года: «21 процент населения тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области, 40 тысяч человек, составляли азербайджанцы. Они были изгнаны из своих домов в результате агрессии Армении. Авторы ничего не говорят об этих трудностях, с которыми столкнулись азербайджанцы. 25-26 февраля 1992 года под командованием Сержа Саргсяна, впоследствии ставшего министром обороны и президентом Республики Армения, за одну ночь были безжалостно убиты 613 ни в чем не повинных мирных азербайджанцев. Было совершено чудовищное военное преступление против гражданского населения. Уместно провести параллели между Ходжалы и тем, что произошло в Ирпене и Буче».

«Десятки тысяч армян в настоящее время проживают в других частях Азербайджана, помимо территорий, населенных сепаратистами, говорят на своем языке и развивают свою культуру», — продолжил Гесс. «Если целью Азербайджана было изгнание армян, то как здесь могли до сих пор жить десятки тысяч армян? Наоборот, Армения стала «однородным» государством после полного изгнания проживающих там азербайджанцев в 1987 году. Происходящее сейчас «не имеет ничего общего с этнической чисткой армян, речь идет о подчинении тех, кто противостоит Азербайджану с оружием, законам государства, в котором они живут».

Гесс посоветовал авторам обратить внимание на пробелы и противоречия в статье: «Вы пишете, что блокада началась в декабре, а потом признаете, что российские миротворцы и автомобили Красного Креста доставляют гуманитарную помощь и перевозят больных. Как такое может произойти на заблокированной дороге?».

В завершение Гесс выражает авторам свое разочарование тем, что авторитетная газета, такая как Die Zeit, ищет сенсации, когда пишет на столь серьезную тему: «Цель статьи — не отклоняться от идей в соответствии с господствующим мнением, укоренившимся в ведущей немецкой прессе: армяне в Карабахе – невинные жертвы, а азербайджанцы – злодеи».