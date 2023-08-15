Зеленский отправился на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Восточный фронт и лично поблагодарил военных за движение вперед. Об этом говорится в сообщении украинского лидера в Telegram, где он опубликовал многочисленные фото встреч с военными.

«Наши воины на Донбассе мощно дерутся ради Украины и уничтожают оккупантов…», - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил военных взвода «Десептиконы», которые взяли в боях важные объекты и господствующие высоты, что позволило успешно продолжать активные действия и продвигаться вперед на Бахмутском направлении.

Накануне сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении, заслушал информацию о насущных нуждах украинских военных.