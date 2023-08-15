Напряжение нарастает. Еще одно заявление Минобороны Азербайджана
В среду, 16 августа, около 19:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, пытались установить перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района, долговременные фортификационные сооружения. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Согласно сообщению ведомства, в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.