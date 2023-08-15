Вместо России и Беларуси ЕС передаст миллионы евро Украине и Молдове

Еврокомиссия приняла решение перевести 135 млн евро из фонда соседства, развития и международного сотрудничества, которые были изначально предназначены для совместных программ с Россией и Беларусью, на программы сотрудничества с Украиной и Молдовой. Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила в среду, 16 августа.

Это решение – «результат жестокой войны России против Украины», заявила еврокомиссар по вопросам согласованности и реформ Элиза Феррейра.

Речь идет о средствах, изначально заложенных в бюджет программ Interreg NEXT с Россией и Беларусью на 2021-2027 годы. Теперь они будут направлены на программы Interreg с Украиной и Молдовой, например, на развитие «линий солидарности» и трансграничных транспортных связей, предоставление медицинских услуг, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также укрепление потенциала украинских и молдавских органов государственной власти.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Еврокомиссия приостановила сотрудничество с РФ и Беларусью в рамках программ Interreg. В результате 26 млн евро были перераспределены на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Нынешнее решение аналогичным образом перераспределяет оставшееся финансирование на период до 2027 года.