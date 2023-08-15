Россия готовится к своему «контрнаступлению»

В России запущен процесс создания условий для начала «наступления» в зоне «специальной военной операции». Такое заявление российским СМИ сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал Андрей Картаполов, не уточнив при этом сроков начала наступательных действий со стороны ВС России.

Ранее Newsweek со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, заявил, что Россия готовит свое наступление в Украине. Он утверждает, что в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен удар по позициям ВСУ.