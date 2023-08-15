Трампа поместят в СИЗО после явки с повинной

В публикации отмечается, что если Трамп, вероятно, проведет в этом центре временного заключения всего несколько часов, то другим заключенным, которые попадают в это место, везет куда меньше.

В ближайшие дни бывший президент США Дональд Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия. Ожидается, что его и еще 18 обвиняемых поместят в следственный изолятор округа Фултон в Атланте, где они будут дожидаться суда по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате. Об этом говорится в статье BBC.

Трамп должен явиться в полицию до 25 августа, чтобы ему могли быть предъявлены обвинения в том, что он руководил широкомасштабным заговором по подрыву результатов выборов.

Хотя прокуратура не обнародовала подробностей о том, как Трампу будут предъявлять обвинения в Джорджии, его предыдущие подобные столкновения с правосудием проходили в ускоренном режиме. Речь идет об обвинениях, зачитанных ему в Нью-Йорке, Флориде и Вашингтоне, которые он все отрицал. По прибытии во все эти здания суда Трамп проходил стандартную процедуру с ответами на базовые вопросы и снятием отпечатков пальцев. Его изолировали от других подсудимых по уголовным делам, быстро доставив в зал суда в окружении агентов спецслужб.

В отличие от типичных подсудимых, Трампа не фотографировали, на него не надевали наручники. Власти объясняли это отсутствием необходимости, поскольку и так существует множество фотографий Трампа, а вероятность того, что он пустится в бегство, мала.

Эксперты считают, что и в округе Фултон будет разыграна некая версия этой последовательности событий.