Казахстанская компания попала под санкции США

США ввели санкции против трех юридических лиц, которые обвиняются в причастности к сделкам по продаже оружия между Северной Кореей и Россией.

«Голос Америки» пишет, что в распространенном в среду заявлении Министерства финансов США отмечается, что Вашингтон продолжает принимать меры против тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией в Украине.

«Россия все чаще вынуждена обращаться к Северной Корее и другим союзникам для поддержания войны в Украине, поскольку она расходует боеприпасы и теряет тяжелую технику на поле боя», – подчеркивается в заявлении министерства.

Юридическими лицами, против которых были применены санкции, являются российское ООО «Верус», базирующаяся в Казахстане ТОО Defense Engineering и компания Versor.

Еще в марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения в отношении гражданина Словакии и владельца Versor Ашота Мкртычева. В ходе переговоров с представителями КНДР и России он организовал реализацию потенциальных планов по передаче России более двух десятков видов вооружений и боеприпасов в обмен на ряд товаров, включая сырье, поставляемые в Северную Корею.