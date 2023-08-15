Российский военный убил сослуживца и хотел свалить на украинцев

Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил российского военного Ивана Алексеева к восьми годам колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве сослуживца, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, подсудимый был мобилизован на войну в октябре 2022 года и служил снайпером в «ЛНР». По данным следствия, 13 января 2023 года у Алексеева произошел конфликт с сослуживцем, с которым он пил водку в блиндаже.

Суд посчитал доказанным, что Алексеев выстрелил в сослуживца из снайперской винтовки Драгунова и ударил кухонным ножом, а затем попытался сымитировать его похищение и убийство украинскими диверсантами, оттащив тело убитого подальше от окопов.

Алексеев признал свою вину, ему грозило до 15 лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние Алексеева, «его участие в СВО и боевые заслуги, отмеченные наградами и другими поощрениями», отмечает издание.