Лавров обсудил с Мирзояном нормализацию между Баку и Ереваном

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном текущее положение дел вокруг Карабаха и процесс армяно-азербайджанской нормализации, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе телефонного разговора было «подчеркнуто, что в интересах урегулирования принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов «на земле».

Между сторонами затрагивались отдельные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящие контакты на различных уровнях.