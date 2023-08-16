Постпред Азербайджана Яшар Алиев обвиняет Армению прямой эфир; обновляется 00:27
Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение, сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.
По его словам, именно Армения на протяжении почти 30 лет игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.
Карабахский регион является международно признанной территорией Азербайджана и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана, заявил Яшар Алиев.
«Правительство Азербайджана решительно настроено на обеспечение доступа этих жителей к необходимым товарам, создание для них соответствующих условий жизни. Эти цели полностью соответствуют международному праву и принципам международного гуманитарного права, что свидетельствует о непоколебимой приверженности Азербайджана соблюдению указанных стандартов», - сказа постпред Азербайджана.
Так называемый «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса, сказал Яшар Алиев. «Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге», - сказал он.
* * * 00:15
Постоянный представитель России на заседании Совбезе ООН заявил, что Россия делает все возможное для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и гуманитарной ситуации в регионе.
По его словам, навязанные извне схемы не заменят прямого диалога Азербайджана и Армении.
Директор по операциям Управления по координации гуманитарных вопросов Идем Восорну, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявила, что ООН продолжит контакты с Азербайджаном и Арменией для решения гуманитарных проблем.
«…Гуманитарное реагирование не является актом признания или узаконивания, это не предусматривает поддержку какой-либо стороны и не ведет к политическому влиянию», - сказала представитель ООН.
«Представительства ООН в Армении и Азербайджане поддерживают каналы с властями в этих странах и готовы делать все возможное для удовлетворения гуманитарных потребностей», - отметила Восорну.
* * * 16 августа 23:46
Постоянные представители Бразилии и Албании в своих выступлениях заявили о приемлемости использования дороги Агдам - Ханкенди.
Представитель Албании также призвал армянских жителей Карабахского региона Азербайджана пойти на переговоры с властями Азербайджана.
Постоянный представитель Китая указал, что КНР высоко ценит посредничество России в урегулировании конфликта. Пекин также призвал к соблюдению международных принципов. Представитель Китая выразил надежду, что Баку и Ереван смогут решить проблемы и найти путь к сотрудничеству и общей безопасности.
Представитель делегации Франции в ООН заявила о необходимости движения по Лачинской дороге в обоих направлениях. Она отметила, что Париж поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, Франция готова содействовать подписанию мирного договора.
* * * 23:06
Началось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинской дороги.