Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение, сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

По его словам, именно Армения на протяжении почти 30 лет игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

Карабахский регион является международно признанной территорией Азербайджана и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана, заявил Яшар Алиев.

«Правительство Азербайджана решительно настроено на обеспечение доступа этих жителей к необходимым товарам, создание для них соответствующих условий жизни. Эти цели полностью соответствуют международному праву и принципам международного гуманитарного права, что свидетельствует о непоколебимой приверженности Азербайджана соблюдению указанных стандартов», - сказа постпред Азербайджана.

Так называемый «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса, сказал Яшар Алиев. «Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге», - сказал он.