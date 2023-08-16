Саркози: «Европейские интересы по Украине не совпадают с американскими»

«Дипломатия, переговоры остаются единственными способами найти допустимое решение конфликта. Без компромисса ничего не получится, возникает риск, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент», - сказал Саркози в интервью газете Le Figaro.

Бывший президент Франции Николя Саркози рассматривает дипломатию как единственный допустимый способ решения ситуации в Украине и считает, что без компромисса не обойтись.

По словам Саркози, Европе «нужно пойти на риск и найти выход из тупика, потому что в этом плане европейские интересы не совпадают с американскими», указав, что Европе не стоит «придерживаться идеи «вести войну, не ведя ее».

Саркози также считает, что Украина в будущем должна остаться «нейтральной страной», «мостом между Европой и Россией».

Говоря о «спорных территориях на востоке и юге Украины», экс-президент Франции сказал, что «все будет зависеть от ситуации «на земле». По его мнению, этот вопрос можно решить «референдумами под строгим международным контролем», поскольку «замороженный конфликт обязательно приведет к новому горячему конфликту».

Относительно Крыма Саркози считает, что необходим «не вызывающий споров референдум», чтобы «подтвердить существующее положение дел». Он добавил, что большинство населения полуострова «всегда чувствовало себя русскими».