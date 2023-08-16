Италия: С убийством Каддафи в Ливию и Африку пришла нестабильность

Убийство в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи было серьезной ошибкой и привело к политической нестабильности в Ливии и во всей Африке. Так заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Убийство Каддафи было серьезной ошибкой, - приводит его слова агентство ANSA. - Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность».

Ранее Таяни заявлял, что власти Италии внимательно следят за ситуацией в Триполи, где произошли столкновения вооруженных группировок.

В настоящее время в Ливии существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи.