Помощник президента: Конгрессмены представляют армянское лобби и не думают об интересах США

Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США. Об этом сказал в интервью Politico помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы «представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах».

Помощник президента добавил, что такие действия могут нанести «вред» усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.