Наследник Иреванского хана появился в Нахчыване главное на этот час
Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев - 100" провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.
В рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, экологического террора, учиненного на азербайджанских землях, удерживаемых ею под оккупацией на протяжении 30 лет.
Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.
Стоит особо отметить, что наследник Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани выступил в качестве докладчика на одной из панелей.
В первый день поездки Амир Али Сардари Иревани ознакомился с достопримечательностями Нахчывана. Oн с сожалением отметил, что Нахчыван изолирован от остальной части Азербайджана: "Пользуясь случаем, хочу поговорить об изоляции Иревана и Нахчывана от Азербайджана. Я летел сюда через Иреван и озеро Гейча и сверху смотрел на родной край. Очень красивая и в то же время печальная картина. К сожалению, сюда можно прибыть только самолетом. К примеру, помимо Араза, хотел увидеть и другие места. Скорее всего, я искал возможности приехать сюда по Зангезурскому коридору. Это не представилось возможным. На сей раз прибыл самолетом, может быть, в следующий раз…"
Наследник Иреванского хана сказал, что желает посетить родной край: "Несколько раз приглашали меня в Иреван. Конечно, мне хотелось бы приехать в Иреван. Но для меня было бы прискорбно увидеть разоренный край моих предков. Поэтому лучший подарок ко дню рождения - взглянуть на гору Агрыдаг в Нахчыване, на границе с Иреваном. Я почувствовал близкую связь с предками. Не могу представить, что некогда мои предки гарцевали там на лошадях, сражались с врагами. Находиться здесь – прекрасное чувство".