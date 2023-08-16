В рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабах ской войны, экологического террора, учиненного на азербайджанских землях, удерживаемых ею под оккупацией на протяжении 30 лет.

Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.

Стоит особо отметить, что наследник Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани выступил в качестве докладчика на одной из панелей.

В первый день поездки Амир Али Сардари Иревани ознакомился с достопримечательностями Нахчывана. Oн с сожалением отметил, что Нахчыван изолирован от остальной части Азербайджана: "Пользуясь случаем, хочу поговорить об изоляции Иревана и Нахчывана от Азербайджана. Я летел сюда через Иреван и озеро Гейча и сверху смотрел на родной край. Очень красивая и в то же время печальная картина. К сожалению, сюда можно прибыть только самолетом. К примеру, помимо Араза, хотел увидеть и другие места. Скорее всего, я искал возможности приехать сюда по Зангезурскому коридору. Это не представилось возможным. На сей раз прибыл самолетом, может быть, в следующий раз…"