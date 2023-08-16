ВСУ вынуждены признать: Украина не получит F-16 осенью и зимой

Украина не сможет получить западные истребители F-16 в течение осени и зимы этого года, заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«К сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение этой осени и зимы, — сказал Игнат, отвечая на вопрос, как Украина будет отвечать на массированные российские атаки с применением ракет и беспилотников-камикадзе. — Потому что на этот самолет были большие надежды. Что он тоже станет частью противовоздушной обороны и сможет защитить нас от ракетного и дронового терроризма».

При этом Игнат сказал, что «вопрос обучения наших пилотов и персонала практически тронулся с места».

На прошлой неделе CNN сообщила, что США все еще ждут от европейских союзников предоставления плана подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Перед тем, как начнется обучение, Вашингтон должен этот план официально утвердить.

Washington Post писала со ссылкой на высокопоставленных украинских правительственных и военных чиновников, что первая группа из шести украинских пилотов — примерно половина эскадрильи — не сможет завершить обучение на F-16 до лета следующего года.