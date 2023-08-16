Байрамов Клаару: Армения не хочет мира с Азербайджаном

В среду, 16 августа, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Евросоюз, а также о текущей региональной ситуации.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что растущие в последнее время военно-политические провокации Армении в регионе, ложные и необоснованные заявления о «блокаде» и «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе не служат миру и стабильности.

По словам министра, срыв Ереваном договоренностей по использованию дороги Агдам - Ханкенди параллельно с интенсификацией проезда через Лачинскую дорогу, а также по встрече с представителями армянских жителей по реинтеграции свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.