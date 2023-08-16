США отправляют нового посла в мятежный Нигер

Новый посол США в Нигере Кэтлин Фицгиббон на этой неделе прибудет в Ниамей, столицу государства, где в прошлом месяце произошел государственный переворот, передает Reuters.

По словам источника в Госдепартаменте, ожидается, что Фицгиббон прибудет в Нигер в конце этой недели. Сенат утвердил Фитцгиббон, карьерного дипломата, в качестве главы дипмиссии США в Нигере в конце прошлого месяца, сразу после переворота, почти через год после того, как президент Джо Байден объявил об этом назначении.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил журналистам, что Фицгиббон не планирует вручать верительные грамоты лидерам переворота, так как эта формальность никак не влияет на работу посольства.

«Она едет туда, чтобы возглавить дипмиссию в критический момент, поддержать находящихся там американцев и координировать усилия правительства США, — сказал Пател. – Ее прибытие не отражает изменения в нашей позиции, и мы продолжаем выступать за дипломатическое решение, которое предусматривает уважение к конституционному порядку в Нигере».