Весь Ливан остался без света

Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг компания Électricité du Liban.

«Оператор двух ТЭС - Дэйр Аммар и Захрани - сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание», - говорится в заявлении компании.

Из-за погружения страны в темноту вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.